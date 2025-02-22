Тренер сборной Австралии Соцков: «Отсутствие России не влияет на Кубок мира. Наивно думать, что присутствие Большунова повысило бы уровень»

Австралийский тренер уверен, что уровень Кубка мира по лыжам высок и без России.

— Можно ли говорить, что без сборной России уровень Кубка мира упал?

— Нет. На Кубке мира уровень был и остается очень высоким, и отсутствие сборной России на это никак не влияет. Мы с моим другом Юрой Каминским спорим на эту тему: он говорит – да нас только выпусти, да мы будем нормально выступать, все будет хорошо. Мне кажется, он витает в облаках.

Не факт, что Александр Большунов , выпусти его сейчас на международные старты, выигрывал бы все подряд. Безусловно, он выступал бы очень сильно, но наивно думать, что его присутствие повысило бы уровень Кубка мира.

А вот в России, как мне кажется, уровень лыжных гонок немного упал. На первые роли вышли те, кто на международных стартах был практически незаметен. В любом случае сложно сравнивать заочно, – сказал Алексей Соцков.