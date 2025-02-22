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Саудовцы могут выплатить 1 млрд евро за Винисиуса. Вингер «Реала» – стратегическая цель клубов в свете ЧМ-2034 (Relevo)

В Саудовской Аравии могут заплатить 1 миллиард евро за Винисиуса Жуниора.

24-летний вингер «Реала» и сборной Бразилии остается стратегической целью саудовских клубов.

После получения Саудовской Аравией права на проведение ЧМ-2034 руководство страны готово еще больше наращивать инвестиции в футбол.

При этом вкладывать средства теперь планируют не в возрастных звезд, а в игроков не старше 25 лет, которые могли бы провести значительную часть карьеры в лиге. Недавний пример – 21-летний форвард Джон Дуран, который перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы».

Ранее стало известно, что Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии, а «Реалу» могут заплатить 300 млн евро. 

Как сообщает Relevo, саудовцы могут увеличить предложение самому бразильцу и, более того, активировать сумму отступных в его контракте, которая составляет 1 миллиард евро.

Если Винисиус и «Реал» не договорятся о новом соглашении, клубы Саудовской Аравии готовы действовать.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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