Саудовцы могут выплатить 1 млрд евро за Винисиуса. Вингер «Реала» – стратегическая цель клубов в свете ЧМ-2034 (Relevo)
24-летний вингер «Реала» и сборной Бразилии остается стратегической целью саудовских клубов.
После получения Саудовской Аравией права на проведение ЧМ-2034 руководство страны готово еще больше наращивать инвестиции в футбол.
При этом вкладывать средства теперь планируют не в возрастных звезд, а в игроков не старше 25 лет, которые могли бы провести значительную часть карьеры в лиге. Недавний пример – 21-летний форвард Джон Дуран, который перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы».
Ранее стало известно, что Винисиусу готовы предложить 1 млрд евро по 5-летнему контракту в Саудовской Аравии, а «Реалу» могут заплатить 300 млн евро.
Как сообщает Relevo, саудовцы могут увеличить предложение самому бразильцу и, более того, активировать сумму отступных в его контракте, которая составляет 1 миллиард евро.
Если Винисиус и «Реал» не договорятся о новом соглашении, клубы Саудовской Аравии готовы действовать.
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