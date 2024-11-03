Дерби «Спартака» и ЦСКА с дракой и 3 красными, 859-й гол Овечкина, «Ливерпуль» – лидер АПЛ, поражение Хачанова, Норрис выиграл спринт в Сан-Паулу, сухой матч Сафонова, Слуцкий – вице-чемпион Китая и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» победил ЦСКА – 2:0. Бонгонда и Медина забили, а сама игра ознаменовалась дракой, по итогам которой Виллиан Роша и Руслан Литвинов получили прямые красные (Литвинов – после видеопросмотра), еще одно удаление схлопотал Иван Обляков – за две желтые. ЦСКА 6 матчей не побеждает «Спартак» – 3 поражения, 3 ничьих.

«Зенит» победил «Динамо» Махачкала (2:1), Нино и Гонду забили, а вратарь Евгений Латышонок получил травму и был заменен. «Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Тимофеева на 88-й – 1:0.

2. Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Коламбусом» (7:2). До рекорда Гретцки – 35 шайб. Форвард «Вашингтона» забил 6+ голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22 . Вратарь «Блю Джекетс» Тарасов пропустил 7 шайб – личный антирекорд в НХЛ.

«Филадельфия» проиграла «Бостону» (0:3), Мичков остался без очков и схватил «минус 3». «Сент-Луис» обыграл «Торонто» (4:2), Бучневич отметился дракой и голом в пустые ворота. Все результаты дня – здесь .

3. В АПЛ оступились два топа: «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (1:0) на выезде, а «Ман Сити» проиграл «Борнмуту» (1:2) в гостях (прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в лиге). «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1) и возглавил таблицу .

Кроме того, квалификация отложена из-за сильного дождя на утро воскресенья. Если она не состоится, Норрис стартует 1-м , Ферстаппен – 20-м по итогам практики.

4. В КХЛ СКА проиграл «Салавату», «Амур» всухую уступил «Адмиралу», «Спартак» победил «Сочи». Евгений Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре с «Салаватом». У форварда СКА 14 минут штрафа и 0 очков в Уфе, его результативная серия прервалась.

5. Карен Хачанов уступил Юго Эмберу в полуфинале «Мастерса» в Париже. Александр Зверев прошел чемпиона-2022 Хольгера Руне.

Арина Соболенко победила Циньвэнь Чжэн в первый день итогового турнира WTA. Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини.

6. Аделия Петросян выиграла короткую программу на Гран-при России в Казани, Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Садкова – 7-я. Владислав Дикиджи победил в соревнованиях мужчин, Лутфуллин – 2-й, Ветлугин – 3-й, Ковалев – 4-й, Даниелян – 6-й. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обошли Осокину и Грицаенко – состязались лишь две пары, так как Хабибуллина и Княжук снялись .

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при Франции , Шимада – 2-й, Торгашев – 3-й.

7. Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл спринт на Гран-при Сан-Паулу, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен получил 5-секундный штраф и потерял подиум.

8. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграл на ноль против «Ланса», сделав 2 сэйва. Парижане победили со счетом 1:0.

9. «Шанхай» Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая, при российском тренера клуб показал лучший результат за 16 лет в лиге Китая: проиграли лишь 1 из 30 матчей в чемпионате – меньше всех. «Шанхай Порт» – чемпион с отрывом в одно очко.

10. В Серии А «Ювентус» победил «Удинезе» (2:0), а гол Рейндерса принес «Милану» победу над «Монцей» в гостях (1:0).

В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Унион» (3:0, Кейн сделал дубль), «Боруссия» Дортмунд одержала волевую победу над «РБ Лейпциг» (2:1). Мюнхенцы стали единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от «Лейпцига» на 3 очка. «Айнтрахт» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Дортмунд» – 5-й.

11. МЛС. «Атланта» обыграла «Интер Майами» (2:1) и сравняла счет в серии 1-го раунда плей-офф – будет решающий матч. Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте, Месси остался без результативных действий .

12. НБА. 27 очков Хилда помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты .

13. Игроки «Реала» сходили в ресторан, чтобы сплотиться и прийти в себя после ситуации с «Золотым мячом» и 0:4 от «Барсы». Винисиус и Беллингем были, Мбаппе не видели.

14. Бывшая жена форварда Андрея Стася из «Динамо» Минск хочет отсудить у него 50% имущества, несмотря на брачный договор. В списке – квартира в Москве, 495 тысяч долларов и места на парковке, пишет Mash.

15. Экс-игрока «Локомотива» и сборной Украины Алиева внесли в список террористов и экстремистов .

16. «Аркадаг» из Туркменистана проиграл впервые в истории – клубу из Кувейта. Серия побед длилась 61 матч с момента основания команды.

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