Гарсия о высокой линии обороны «Барсы»: «Рискованная стратегия, но она окупается, если все делать хорошо. Тактика работает – это было видно в прошлом сезоне»

Жоан Гарсия: высокая линия обороны «Барселоны» – рискованная тактика.

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия поделился мыслями по поводу высокой линии обороны каталонского клуба.

«Нам, вратарям, нужно быть более внимательными на протяжении всего матча. Это рискованная стратегия – нужно признать. Но эта тактика окупается, если все делать хорошо и выкладываться.

Ты заставляешь соперника думать быстрее. Если у соперника меньше пространства, то ты заставляешь его ошибаться, и тем самым твоя команда больше владеет мячом. Но нужно хорошо тренироваться, потому что все решают сантиметры.

Эта тактика работает, это было видно в прошлом сезоне, но в этом нам надо доработать некоторые вещи. Мы стараемся создать сопернику дискомфорт, отнимаем у него время и не даем делать передачи в свободное пространство», – сказал Жоан Гарсия в интервью RAC1.