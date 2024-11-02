Игроки «Реала» сходили в ресторан, чтобы сплотиться и прийти в себя после ситуации с «Золотым мячом» и 0:4 от «Барсы». Винисиус и Беллингем были, Мбаппе не видели
Игроки «Реала» в пятницу сходили в ресторан.
По данным As, футболисты встретились в мадридском ресторане Leña. Так игроки хотели сплотиться и прийти в себя после ситуации с «Золотым мячом» и поражения 0:4 от «Барселоны» в класико.
Отмечается, что Винисиус, Родриго, Джуд Беллингем, Тибо Куртуа и Эдер Милитао точно были. А вот Килиана Мбаппе, Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени не видели, но не утверждается, что их не было.
Из ресторана футболисты не ушли поздно, потому что в субботу в 11:00 по местному времени у них была тренировка.
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