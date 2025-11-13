Криштиану Роналду: «Забивать – это самое сложное. Я адаптировался к современному футболу, особенностям клубов, сборных, лиг. Умный игрок адаптируется»
Криштиану Роналду: забивать голы – самое сложное в футболе.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии высказался об адаптации к современному футболу.
– Забивать голы стало легче или сложнее?
– На мой взгляд, забивать голы – это самое сложное в футболе.
Я смог адаптироваться к современному футболу, к физическим и психологическим условиям, к особенностям клубов, сборных и лиг.
Умный игрок адаптируется. Так я думаю и буду думать дальше.
Футбол уже не тот, что был несколько лет назад. Даже не такой, как год назад. Но работа должна быть такой же: в одних аспектах можно набирать силу, а в других – терять, – сказал Криштиану Роналду.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
