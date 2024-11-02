Латышонок дернул мышцу, выбивая мяч в 1-м тайме «Зенита» с «Динамо» Махачкала. Адамов занял место в воротах

Евгений Латышонок травмировался в 1-м тайме матча против «Динамо» Маахчкала.

«Зенит» принимает махачкалинский клуб (2:0 , перерыв) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

На 34-й минуте игры голкипер петербургского клуба Евгений Латышонок был заменен, место в воротах занял Денис Адамов.

Латышонок почувствовал дискомфорт и покинул поле после того, как выбил мяч под прессингом полузащитника махачкалинцев Мохаммада Хоссейннежада.