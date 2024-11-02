Латышонок дернул мышцу, выбивая мяч в 1-м тайме «Зенита» с «Динамо» Махачкала. Адамов занял место в воротах
Евгений Латышонок травмировался в 1-м тайме матча против «Динамо» Маахчкала.
«Зенит» принимает махачкалинский клуб (2:0, перерыв) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
На 34-й минуте игры голкипер петербургского клуба Евгений Латышонок был заменен, место в воротах занял Денис Адамов.
Латышонок почувствовал дискомфорт и покинул поле после того, как выбил мяч под прессингом полузащитника махачкалинцев Мохаммада Хоссейннежада.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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