Бучневич подрался с Хольмбергом в матче с «Торонто» и забил в пустые ворота, прервав серию из 3 игр без очков
Павел Бучневич подрался с Понтусом Хольмбергом в матче с «Торонто» .
«Сент-Луис» обыграл «Лифс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде в зоне канадского клуба произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд.
Российский форвард «Блюз» и швед из «Торонто» в итоге сбросили краги и получили по 5 минут штрафа за драку.
В концовке Бучневич (16:48, 2:49 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве) поразил пустые ворота, прервав серию из 3 матчей без очков.
На его счету стало 7 (4+3) баллов в 12 играх в текущем сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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