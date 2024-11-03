Бучневич подрался с Хольмбергом в матче с «Торонто» и забил в пустые ворота, прервав серию из 3 игр без очков

Павел Бучневич подрался с Понтусом Хольмбергом в матче с «Торонто» .

«Сент-Луис » обыграл «Лифс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В третьем периоде в зоне канадского клуба произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд.

Российский форвард «Блюз» и швед из «Торонто» в итоге сбросили краги и получили по 5 минут штрафа за драку.

В концовке Бучневич (16:48, 2:49 – в большинстве, 0:49 – в меньшинстве) поразил пустые ворота, прервав серию из 3 матчей без очков.

На его счету стало 7 (4+3) баллов в 12 играх в текущем сезоне.