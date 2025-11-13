Александр Мостовой: «Хотел бы быть в «Спартаке». Но я закончил 20 лет назад, и даже намека на это не было. Если позовут – пойду»
Александр Мостовой: если позовут в «Спартак» – пойду.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, кто должен возглавить команду после увольнения Деяна Станковича.
«Главное, чтобы это был футбольный человек, если «Спартак» хочет чего-то добиваться. Фамилии называть не буду. Мне все равно.
Да, я бы хотел быть в «Спартаке». Но я закончил 20 лет назад, и даже намека на это не было. Если позовут – пойду», – сказал Александр Мостовой.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31235 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
