МЛС хочет перейти на систему осень-весна. Чемпионат продлится с июля или августа до апреля, плей-офф пройдет в мае

МЛС намерена перейти на систему осень-весна.

Совет директоров МЛС готов внести изменения в календарь и перейти на систему осень-весна, тем самым синхронизироваться с ведущими европейскими лигами.

Кроме того, в лиге могут ввести единую таблицу, но с пятью дивизионами. Сейчас команды разделены на две конференции – Восточную и Западную.

Владельцы клубов хотели, чтобы эти изменения вступили в силу с 2026 года, однако официальное голосование еще не состоялось.

Считается, что переход на систему осень-весна позволит МЛС соответствовать основным и дополнительным трансферными окнами в большинстве стран мира.

Планируется, что регулярный чемпионат МЛС продлится с июля или августа по апрель, а плей-офф пройдет в мае. Пауза в чемпионате будет предусмотрена в декабре и январе.