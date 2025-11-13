МЛС хочет перейти на систему осень-весна. Чемпионат продлится с июля или августа до апреля, плей-офф пройдет в мае
МЛС намерена перейти на систему осень-весна.
Совет директоров МЛС готов внести изменения в календарь и перейти на систему осень-весна, тем самым синхронизироваться с ведущими европейскими лигами.
Кроме того, в лиге могут ввести единую таблицу, но с пятью дивизионами. Сейчас команды разделены на две конференции – Восточную и Западную.
Владельцы клубов хотели, чтобы эти изменения вступили в силу с 2026 года, однако официальное голосование еще не состоялось.
Считается, что переход на систему осень-весна позволит МЛС соответствовать основным и дополнительным трансферными окнами в большинстве стран мира.
Планируется, что регулярный чемпионат МЛС продлится с июля или августа по апрель, а плей-офф пройдет в мае. Пауза в чемпионате будет предусмотрена в декабре и январе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
