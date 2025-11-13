Тренер Испании де ла Фуэнте: «Ямаль не говорил о проблемах с пахом в сентябре, а сообщил о боли в пояснице. Мне ничего не сказали, а я не читаю мысли»
Луис де ла Фуэнте: Ямаль не говорил о проблемах с пахом.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ситуации вокруг Ламина Ямаля.
Ранее стало известно, что 18-летний вингер «Барселоны» не сыграет в ноябре против Грузии и Турции. В Королевской федерации футбола Испании удивились тому, что Ямаль без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха.
«Ламин Ямаль не говорил о проблемах с пахом в сентябре перед матчем с Болгарией. Он сообщил нам о проблемах с поясницей.
Мне не сообщили, что у Ламина травма паха. Мне ничего не сказали, а я не читаю мысли. Игрок говорил о боли в пояснице, а не о пахе.
Врачи лечат футболистов. Я спрашиваю их о состоянии игроков, и если проблем нет, выпускаю игроков на поле», – сказал Луис де ла Фуэнте.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
