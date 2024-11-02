Гран-при Сан-Паулу-2024. Онлайн квалификации. Старт, намеченный на 21:00, отложили из-за дождя

В субботу, 2 ноября, состоится квалификация к 21-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Сан-Паулу. Начало было намечено на 21:00 по московскому времени, однако старт сессии отложили на неопределенный срок из-за сильного дождя.

За квалификацией можно следить на странице нашего онлайна:

«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

2 ноября 2024 года

Квалификация

Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й после штрафа