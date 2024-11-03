Месси остался без голов и ассистов во 2-м матче серии плей-офф МЛС с «Атлантой» при 4 ударах мимо створа. У него 0+1 в 2 играх с «Юнайтед»
Лионель Месси остался без результативных действий во 2-м матче с «Атлантой».
«Интер Майами» уступил «Атланте Юнайтед» во втором матче первого раунда плей-офф (1:2, 1-1). Командам предстоит определить победителя серии в решающей игре.
37-летний аргентинец отыграл полный матч и остался без голов и результативных передач. Он нанес 4 удара по воротам, ни разу не попав в створ.
В двух матчах серии с «Юнайтед» у форварда 1 (0+1) очко по системе «гол+пас».
Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МЛС
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