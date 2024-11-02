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«Биатлонисты никому не нужны в других странах». Даниил Серохвостов об отсутствии переходов

Даниил Серохвостов считает, что российские биатлонисты не нужны в других сборных.

– 2,5 года длится отстранение от международных соревнований. Спортсмены в разных видах спорта меняли в этот период гражданство, но не было подобных случаев в биатлоне. Почему так происходит, на твой взгляд?

– Даже не знаю. Может, какие-то сложности, может, не видят перспективы, может, никому не нужны. Вот! Думаю, что самый правильный вариант, что спортсмены никому не нужны в других странах.

– Именно в биатлоне и лыжах, где тоже нет переходов?

– В лыжах я не знаю, говорю про биатлон.

– Той же Румынии или Молдове разве не нужны сильные спортсмены?

– Это небиатлонные страны. Не думаю, что там условия лучше, чем в России. Да, ты попадешь на Кубок мира. Но в плане оснащения, финансирования спортсменов — как-то сомнительно.

– То есть, если куда-то переходить с прицелом на высокий результат, то во Францию, Норвегию, Швецию, Германию или Чехию?

– Не знаю. Но в эти страны тебя точно никто не возьмет. Переход будет бессмысленным, если так подумать. Поэтому просто мы сидим и ждем чего-нибудь. Плюс переход — это сложно. Два-три года из твоей карьеры выпадает, если не больше. Смысл переходить? Может, через два-три года кто-то уже завяжет, – сказал Серохвостов.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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