«Шанхай» Леонида Слуцкого финишировал вторым в чемпионате Китая.

Команда российского специалиста на одно очко отстала от ставшего чемпионом «Шанхай Порт» – 77 баллов против 78. У 3-й команды, «Чэнду Жунчэн», 59 очков.

За два тура до конца «Шанхай» Слуцкого лидировал в таблице, но потерял очки. В последнем туре «Шанхай Порт» закрепил лидерство, одержав победу над «Тяньцзинь Тайгер» (5:0).

«Шанхай» Слуцкого обыграл «Чэнду» (2:1), проигрывая по ходу матча.

Напомним, в начале сезона «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая.

У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!