«Шанхай» Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая. «Шанхай Порт» – чемпион с отрывом в одно очко
«Шанхай» Леонида Слуцкого финишировал вторым в чемпионате Китая.
Команда российского специалиста на одно очко отстала от ставшего чемпионом «Шанхай Порт» – 77 баллов против 78. У 3-й команды, «Чэнду Жунчэн», 59 очков.
За два тура до конца «Шанхай» Слуцкого лидировал в таблице, но потерял очки. В последнем туре «Шанхай Порт» закрепил лидерство, одержав победу над «Тяньцзинь Тайгер» (5:0).
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Чэнду» (2:1), проигрывая по ходу матча.
Напомним, в начале сезона «Шанхай» Слуцкого взял Суперкубок Китая.
У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!
Опубликовано: Sports
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