  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о тренере для «Спартака»: «Точно не подходит иностранец без опыта работы в России. Это самая медийная команда страны – нужно быть психологически крепким»
61

Черданцев о тренере для «Спартака»: «Точно не подходит иностранец без опыта работы в России. Это самая медийная команда страны – нужно быть психологически крепким»

Георгий Черданцев: «Спартаку» не подходит иностранец без опыта работы в России.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мыслями о том, кто бы мог возглавить «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

– Идеальный тренер для «Спартака»?

– Нет идеального. Ни для одной команды в мире нет идеального тренера. Спорт – это многогранная вещь.

«Спартаку», как и любой российской команде за редким исключением, точно не подходит иностранец без опыта работы в каком‑либо качестве в России.

Посмотрим, что получится у Фабио Челестини вдолгую. Все пока хорошо, но это момент на короткой дистанции.

Понимание специфики российского футбола занимает слишком много времени, чтобы его тратить на адаптацию. По крайней мере, это должен быть человек, знающий, что такое работа под давлением.

«Спартак» – самая медийная команда страны с соответствующим вниманием всех СМИ.

Здесь нужно быть психологически очень крепким человеком и быть готовым не только принимать поражения, но и бесконечную медийность, которую потянет далеко не каждый, – сказал Георгий Черданцев.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31405 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoГеоргий Черданцев
logoФабио Челестини
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
вчера, 13:01
Георгий Черданцев: «Почему российский тренер считается хуже иностранного? Это неуважение к себе. Как-то это должно быть регламентировано, статусный ценз должен быть»
8 ноября, 10:05
Главные новости
Хейсен о Ямале: «Некоторые вещи раздуваются, и с Винисиусом это тоже происходит. Вини – невероятный футболист и очень хороший человек, но его слишком сильно критикуют за любую мелочь»
2 минуты назад
Армения и Азербайджан потеряли шансы попасть на ЧМ-2026. Они еще ни разу не играли на крупных турнирах
15 минут назад
PFA против потолка расходов в АПЛ: «В футболе есть тенденция считать, что мы стоим выше закона, но нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь»
24 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
28 минут назад
Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»
50 минут назад
У Холанда 30 голов в 19 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Эстонии в отборе на ЧМ
52 минуты назад
Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ
сегодня, 18:15
Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Будет решение ФИФА – тогда можно комментировать»
сегодня, 18:12Видео
Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»
сегодня, 18:08
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Лед тронулся, после консультаций с правительством дан зеленый свет. Примем законопроект к Новому году, надеюсь»
сегодня, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев об отставке Станковича: «Положительный фактор для «Спартака». Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!»
1 минуту назад
Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»
4 минуты назад
Англия – Сербия. Кейн и Влахович в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
8 минут назад
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF Рубиалес: «Я сторонник равноправия полов. Мы увеличили бюджет женского футбола, относились к футболисткам как к профессионалам»
9 минут назад
Молдова – Италия. Тонали и Скамакка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
9 минут назад
Франция – Украина. Мбаппе и Забарный играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
9 минут назад
Ирландия – Португалия. Роналду играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
У Норвегии 11 матчей подряд без поражений с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ
26 минут назад
Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
27 минут назад
Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»
38 минут назадФото