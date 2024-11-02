2

НБА. «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном», «Оклахома» – с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Клипперс» на своей площадке попытаются прервать победную серию «Оклахомы». «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoБостон
logoШарлотт
logoКливленд
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoКлипперс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoЮта
logoОклахома-Сити
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 38 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Торонто», «Миннесота» одолела «Денвер» и другие результаты
150сегодня, 06:54
НБА. «Хьюстон» в гостях победил «Даллас», 40 очков и 8 передач от Букера помогли «Финиксу» обыграть «Клипперс» и другие результаты
126вчера, 06:35
НБА. «Кливленд» крупно обыграл «Лейкерс», «Индиана» победила «Бостон» в овертайме, «Голден Стэйт» снова одержал верх над «Новым Орлеаном» и другие результаты
28631 октября, 06:12
НБА. 35 очков Ирвинга помогли «Далласу» победить «Миннесоту», «Голден Стэйт» разгромил «Новый Орлеан» и другие результаты
13630 октября, 06:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кевин Гарнетт: «Деррику Роузу нужно поставить статую в Чикаго»
58 секунд назад
Алекса Аврамович – MVP октября в Единой лиге ВТБ
146 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Пари НН»
549 минут назадLive
Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Джонатан Мотли хочет уехать из-за войны, при этом гуляет по Тель-Авиву и тусуется каждый день»
55 минут назад
Бэрон Дэвис: «Мне нравится восхвалять современных игроков, а не хейтить их»
сегодня, 15:20
«Он бросил вызов системе». Крис Уэббер объяснил, почему Леброн Джеймс – самый влиятельный игрок в истории НБА
11сегодня, 14:57
Спортс’’ ищет баскетбольного автора
сегодня, 13:56Вакансия
«Голден Стэйт» может попытаться выменять Джимми Батлера
20сегодня, 13:44
Никола Йокич – первый игрок в истории НБА, набравший 150+50+50 в первых пяти матчах сезона
10сегодня, 13:33
Сборная России не получит очки в рейтинг ФИБА за матчи с Тунисом и Ливией
сегодня, 13:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» проявляет интерес к Джейлену Худу-Шифино
15 минут назад
Зак Ледэй – MVP 6-го раунда Евролиги
26 минут назадВидео
Никола Йокич: «В поражении от «Миннесоты» виноват я»
2сегодня, 14:40
Самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства
1сегодня, 14:29
Энтони Эдвардс о противостоянии с «Денвером»: «Мы им не нравимся, а они не нравятся нам»
сегодня, 14:17
Тайус Джонс отклонил более выгодные предложения от «Вашингтона», «Детройта», «Сан-Антонио» и «Бруклина»
1сегодня, 13:56
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» разгромил «Дарушафаку», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 12:40
Победный бросок Сэйбена Ли и данк Джоша Нибо – лучшие моменты 7-го раунда Евролиги
сегодня, 12:27Видео
Болельщик потерял сознание во время матча Евролиги в Каунасе. Его откачивали более 20 минут
2сегодня, 11:22Фото
Энтони Эдвардс о тех, кто считает, что он слишком часто бросает 3-очковые: «Да пошли они»
4сегодня, 11:14