Сафонов сыграл на ноль против «Ланса». Вратарь «ПСЖ» сделал 2 сэйва

Матвей Сафонов провел сухой матч в чемпионате Франции.

«ПСЖ » одержал победу над «Лансом » в 10-м туре Лиги 1 (1:0).

Матвей Сафонов провел в воротах парижан весь матч. Он совершил два сэйва и отдал 44 паса (32 точных).

Всего на счету российского голкипера 4 матча за «ПСЖ» и 2 пропущенных гола.