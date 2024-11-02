Сафонов сыграл на ноль против «Ланса». Вратарь «ПСЖ» сделал 2 сэйва
Матвей Сафонов провел сухой матч в чемпионате Франции.
«ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в 10-м туре Лиги 1 (1:0).
Матвей Сафонов провел в воротах парижан весь матч. Он совершил два сэйва и отдал 44 паса (32 точных).
Всего на счету российского голкипера 4 матча за «ПСЖ» и 2 пропущенных гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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