Александр Головин: «При любом лимите могут расти хорошие игроки. Не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия»

Александр Головин поделился мнением о лимите на легионеров.

Александр Головин поделился мнением о лимите на легионеров. 

«Я без понятия о том, что лимит хотят ужесточить. Но мне кажется, что при любом лимите могут расти хорошие и молодые игроки. В первую очередь все от них зависит.

Поэтому я не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия», – сказал полузащитник «Монако». 

Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
