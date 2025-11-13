Александр Головин: «При любом лимите могут расти хорошие игроки. Не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия»

Александр Головин: не вижу в лимите какой-то большой проблемы.

Александр Головин поделился мнением о лимите на легионеров.

«Я без понятия о том, что лимит хотят ужесточить. Но мне кажется, что при любом лимите могут расти хорошие и молодые игроки. В первую очередь все от них зависит.

Поэтому я не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия», – сказал полузащитник «Монако ».

Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)