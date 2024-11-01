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Гран-при Франции. Цзинь Боян, Селевко, Томоно, Торгашев, Шайдоров, Сяо Хим Фа и Мемола покажут произвольные программы

Цзинь Боян, Селевко, Шайдоров, Сяо Хим Фа и Мемола выступят на Гран-при Франции.

2 ноября фигуристы представят произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 17:40 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Франсуа Пито (Франция)

2. Камден Пулкинен (США) 

3. Николай Мемола (Италия)

4. Люк Экономидес (Франция) 

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

6. Лукас Бричги (Швейцария)

Вторая разминка

7. Михаил Шайдоров (Казахстан) 

8. Коширо Шимада (Япония)

9. Эндрю Торгашев (США)

10. Казуки Томоно (Япония)

11. Александр Селевко (Эстония)

12. Цзинь Боян (Китай)

После короткой программы

1. Цзинь Боян (Китай) – 88,12

2. Александр Селевко (Эстония) – 85,73

3. Казуки Томоно (Япония) – 83,45

4. Эндрю Торгашев (США) – 81,54

5. Коширо Шимада (Япония) – 80,42

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 79,89

7. Лукас Бричги (Швейцария) – 77,09

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 74,90

9. Люк Экономидес (Франция) – 69,66

10. Николай Мемола (Италия) – 68,71

11. Камден Пулкинен (США) – 64,48

12. Франсуа Пито (Франция) – 48,94

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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