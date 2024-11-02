Андрей Канчельскис: «Я смотрю футбол без звука. Мне неинтересно слушать «Дом-2». У нас большие проблемы с комментаторами»
Андрей Канчельскис заявил, что смотрит футбол без звука.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.
– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?
– У нас, конечно, большие проблемы с комментаторами (смеется).
Я без звука смотрю футбол. Мне «Дом-2» слушать неинтересно, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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