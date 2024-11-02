Андрей Канчельскис: «Я смотрю футбол без звука. Мне неинтересно слушать «Дом-2». У нас большие проблемы с комментаторами»

Андрей Канчельскис заявил, что смотрит футбол без звука.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций.

– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?

– У нас, конечно, большие проблемы с комментаторами (смеется).

Я без звука смотрю футбол. Мне «Дом-2» слушать неинтересно, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис .

Почему комментаторы «Матч ТВ» так всех волнуют?