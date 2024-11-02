Экс-игрока «Локомотива» и сборной Украины Алиева внесли в список террористов и экстремистов

Украинский футболист Александр Алиев внесен в список террористов и экстремистов.

Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть... Физические лица... 6. Алиев Александр Александрович, 03.02.1985 г.р., г. Хабаровск Хабаровского края», – говорится в перечне.

Ранее в отношении Алиева , выступавшего в России за «Локомотив» и «Анжи», было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Бывший игрок сборной Украины был объявлен в розыск Следственным комитетом РФ.

По данным следствия, Алиев разместил видео, где призывал к террористической деятельности в Курской области. Подчеркивалось, что «деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве».