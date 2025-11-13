  • Спортс
  • Ничья России и Перу, привоз Сафонова, Ротенберг-младший – гендиректор «Локо», Кузнецов с ассистом вернулся в состав «Металлурга», «Динамо» не уволит Карпина и другие новости
20

Ничья России и Перу, привоз Сафонова, Ротенберг-младший – гендиректор «Локо», Кузнецов с ассистом вернулся в состав «Металлурга», «Динамо» не уволит Карпина и другие новости

1.  Россия упустила победу над Перу в BetBoom товарищеском матче – 1:1 . Головин забил после ошибки вратаря Гальесе, Валера ответил дальним ударом – Сафонов не выручил. На матче было 45 536 зрителей.

2. Борис Ротенберг-младший стал генеральным директором «Локомотива»: «Связываем надежды на развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций».

3. КХЛ. СКА уступил «Салавату», «Металлург» одолел «Ладу» (Кузнецов вернулся в состав и отдал ассист на победный гол), «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Сибири», «Спартак» проиграл «Локомотиву».

«Сочи» снова заменил вратарю Илью Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший вместо него Максим Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут.

4. Янник Синнер обыграл Зверева, Шелтон уступил Оже-Альяссиму в 2-м туре итогового турнира ATP.

5. «Динамо» опровергло данные о возможной отставке Валерия Карпина.

6. «Рейнджерс» победили «Тампу» (7:3) в чемпионате НХЛ, Артемий Панарин сделал четыре голевых передачи. Матвей Мичков забил гол за «Филадельфию» в матче с «Эдмонтоном» (1:2 ОТ). Результаты игрового дня – здесь.

7. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ, утверждают «Ведомости». Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29.

8. «Нью-Йорк» уступил «Орландо» (107:124) в чемпионате НБА, «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» (125:120), «Лейкерс» проиграли «Оклахоме» (92:121). Результаты игрового дня – здесь.

9. В Иране из-за свадебного видео защитника «Малавана» Сида Карими и его жены без хиджаба завели уголовное дело. «Малаван» осудил СМИ и ТВ за реакцию, игрок хочет суда над теми, кто без разрешения опубликовал кадры.

10. «Барселона» готова выплатить 64,5 млн евро отступных за Кейна. Форварда «Баварии» считают идеальной заменой Левандовскому, пишет The Guardian.

11. Пеп Гвардиола может рассмотреть уход из «Ман Сити» летом. Клуб высоко оценивает Компани, Де Дзерби, Ираолу.

12. Экс-игрок «Зенита» и волейбольной сборной России Лукаш Дивиш заявил, что мошенники обманули его на 28 млн рублей.

13. Прокоп оформил покер в ворота команды Касильяса в плей-офф Кингс Лиги. Президент «Хихантес» отпраздновал: «Viva Russia!»

Цитаты дня.

Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID – удобная система, позволяющая за секунду получить билет, исключает спекуляции. Никто фанатов со стадионов не убирал, посещаемость растет»

«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео

Карпин о критике Мэддисона: «Смысл отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?»

Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»

Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?28825 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Артём Стёпин
