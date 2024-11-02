Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Соболенко сыграет с Чжэн, Рыбакина – с Паолини
Арина Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн в первый день итогового турнира.
Елена Рыбакина поборется с Жасмин Паолини.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
2 – 9 ноября 2024
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 15 250 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Фиолетовая группа
|Теннисистка
|АС
|ЖП
|ЕР
|ЦЧ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Арина Соболенко
|Жасмин Паолини
|Елена Рыбакина
|Циньвэнь Чжэн
Первый тур
Оранжевая группа
|Теннисистка
|ИШ
|КГ
|ДП
|БК
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Ига Швентек
|Коко Гауфф
|Джессика Пегула
|Барбора Крейчикова
Первый тур
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости