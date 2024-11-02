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Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Соболенко сыграет с Чжэн, Рыбакина – с Паолини

Арина Соболенко сыграет с Циньвэнь Чжэн в первый день итогового турнира.

Елена Рыбакина поборется с Жасмин Паолини.

WTA Finals

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

2 – 9 ноября 2024

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 15 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап 

Фиолетовая группа

Теннисистка АС ЖП ЕР ЦЧ Матчи Сеты Геймы
Арина Соболенко              
Жасмин Паолини              
Елена Рыбакина              
Циньвэнь Чжэн              

Первый тур

Оранжевая группа

Теннисистка ИШ КГ ДП БК Матчи Сеты Геймы
Ига Швентек              
Коко Гауфф              
Джессика Пегула              
Барбора Крейчикова              

Первый тур

Опубликовала: Любовь Энина
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