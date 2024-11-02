ЦСКА 6 матчей не побеждает «Спартак» – 3 поражения, 3 ничьих
ЦСКА не побеждает «Спартак» 6 матчей подряд.
Сегодня армейцы уступили красно-белым со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ.
Последняя победа ЦСКА над этим соперником была зафиксирована 26 февраля 2022 года (2:0). С тех пор команды провели 6 встреч, 3 из которых закончились ничьими, еще 3 – победами «Спартака».
После сегодняшней игры красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, армейцы – 6-е.
Опубликовал: Алексей Белоус
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