ЦСКА 6 матчей не побеждает «Спартак» – 3 поражения, 3 ничьих

ЦСКА не побеждает «Спартак» 6 матчей подряд.

Сегодня армейцы уступили красно-белым со счетом 0:2 в 14-м туре Мир РПЛ.

Последняя победа ЦСКА над этим соперником была зафиксирована 26 февраля 2022 года (2:0). С тех пор команды провели 6 встреч, 3 из которых закончились ничьими, еще 3 – победами «Спартака ».

После сегодняшней игры красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , армейцы – 6-е.