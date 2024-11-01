Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами

2 ноября Петросян и Садкова покажут короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Киселева

2. Арина Кшецкая

3. Екатерина Анисимова

4. Людмила Фурсова

5. Таисия Лепихина

6. Камилла Нелюбова

Вторая разминка

7. Софья Важнова

8. Арина Видинеева

9. Мария Парамонова

10. Дарья Садкова

11. Вероника Яметова

12. Аделия Петросян