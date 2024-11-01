Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
2 ноября Петросян и Садкова покажут короткие программы на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
3. Екатерина Анисимова
5. Таисия Лепихина
Вторая разминка
7. Софья Важнова
8. Арина Видинеева
10. Дарья Садкова
11. Вероника Яметова
12. Аделия Петросян
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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