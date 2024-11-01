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Гран-при России. «Идель». Петросян, Садкова, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами

2 ноября Петросян и Садкова покажут короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Женщины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Киселева

2. Арина Кшецкая 

3. Екатерина Анисимова

4. Людмила Фурсова

5. Таисия Лепихина

6. Камилла Нелюбова

Вторая разминка

7. Софья Важнова

8. Арина Видинеева

9. Мария Парамонова

10. Дарья Садкова

11. Вероника Яметова

12. Аделия Петросян 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
logoАделия Петросян
Софья Важнова
Дарья Садкова
Мария Парамонова
Арина Кшецкая
Вероника Яметова
Камилла Нелюбова
logoСерия Гран-при России
Людмила Фурсова
Идель
Екатерина Анисимова
Елизавета Киселева
Арина Видинеева
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