Евгений Ловчев раскритиковал Виллиана Рошу за потасовку в матче со «Спартаком».

Защитник ЦСКА был удален с поля за участие в потасовке в игре с красно-белыми – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу . Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.

«Виллиан – говнюк. Потому что он сначала засадил по ногам, и человек упал там. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить.

Говнюк редкий. И это не вопрос ЦСКА или «Спартака», – сказал бывший футболист «Спартака ».