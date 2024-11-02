«Виллиан – говнюк редкий. Сначала засадил по ногам, и человек упал. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить». Ловчев о потасовке в матче ЦСКА – «Спартак»
Евгений Ловчев раскритиковал Виллиана Рошу за потасовку в матче со «Спартаком».
Защитник ЦСКА был удален с поля за участие в потасовке в игре с красно-белыми – он ударил кулаком в лицо Срджану Бабичу. Игрок «Спартака» Руслан Литвинов также получил красную карточку.
«Виллиан – говнюк. Потому что он сначала засадил по ногам, и человек упал там. Потом его начали оттаскивать, и он начал руками еще бить.
Говнюк редкий. И это не вопрос ЦСКА или «Спартака», – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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