Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте матча плей-офф МЛС с «Интер Майами». У него 3+3 в 12 играх за «Атланту»
Алексей Миранчук отдал пас на победный гол в игре плей-офф МЛС с «Интер Майами».
«Атланта Юнайтед» обыграла клуб Лионеля Месси во втором матче первого раунда плей-офф (2:1, 1-1). Командам предстоит определить победителя серии в решающей игре.
Россиянин ассистировал португальскому хавбеку Шанде Силве в концовке встречи – на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
В 12 играх в МЛС с учетом плей-офф у Миранчука стало 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».
Сегодня Алексей также отметился 2 ударами (1 – в створ) при точности передач 71,8% (28 из 39).
Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МЛС
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