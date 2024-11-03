Миранчук отдал пас на победный гол на 94-й минуте матча плей-офф МЛС с «Интер Майами». У него 3+3 в 12 играх за «Атланту»

Алексей Миранчук отдал пас на победный гол в игре плей-офф МЛС с «Интер Майами».

«Атланта Юнайтед » обыграла клуб Лионеля Месси во втором матче первого раунда плей-офф (2:1, 1-1). Командам предстоит определить победителя серии в решающей игре.

Россиянин ассистировал португальскому хавбеку Шанде Силве в концовке встречи – на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

В 12 играх в МЛС с учетом плей-офф у Миранчука стало 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

Сегодня Алексей также отметился 2 ударами (1 – в створ) при точности передач 71,8% (28 из 39).

Миранчук ведет «Атланту» к сенсации: ассист на победный гол! Будет решающий матч в серии с Месси