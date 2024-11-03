Овечкин забил 6+ голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22
Александр Овечкин забил 6-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.
39-летний капитан «Вашингтона» забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й перерыв).
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.
Он забил не менее 6 голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22 (10 шайб в 10 первых играх). Отметил, что по итогам того чемпионата он забросил 50 шайб.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости