Овечкин забил 6+ голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22

Александр Овечкин забил 6-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » забросил шайбу и сделал передачу в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й перерыв).

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.

Он забил не менее 6 голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22 (10 шайб в 10 первых играх). Отметил, что по итогам того чемпионата он забросил 50 шайб.