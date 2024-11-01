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Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Даниелян, Федоров, Ковалев покажут короткие программы

2 ноября Дикиджи и Лутфуллин покажут короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Кудлаев

2. Константин Сафонов

3. Григорий Федоров

4. Дмитрий Шелковников

5. Кирилл Кропылев

6. Владимир Ощепков

Вторая разминка

7. Данил Федосимов

8. Артем Ковалев

9. Артур Даниелян 

10. Владислав Дикиджи

11. Матвей Ветлугин 

12. Глеб Лутфуллин 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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результаты
мужское катание
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logoГлеб Лутфуллин
logoВладислав Дикиджи
Данил Федосимов
Григорий Федоров
Дмитрий Шелковников
logoСерия Гран-при России
Идель
Владимир Ощепков
Кирилл Кропылев
Роман Кудлаев
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