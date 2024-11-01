Гран-при России. «Идель». Дикиджи, Лутфуллин, Ветлугин, Даниелян, Федоров, Ковалев покажут короткие программы
2 ноября Дикиджи и Лутфуллин покажут короткие программы на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Идель»
Казань
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Роман Кудлаев
2. Константин Сафонов
4. Дмитрий Шелковников
5. Кирилл Кропылев
6. Владимир Ощепков
Вторая разминка
7. Данил Федосимов
11. Матвей Ветлугин
12. Глеб Лутфуллин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости