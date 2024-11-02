Дмитрий Кузнецов: «Цены шокируют. Раньше на тысячу можно было купить необходимое, сейчас это уже 2500 рублей. Сколько надо получать, чтобы ни в чем себе не отказывать?»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов возмутился ростом цен.

– Конечно, рост цен шокирует, особенно если говорить про одежду, обувь, коммунальные услуги. Раньше в супермаркет можно было сходить и на 1000 рублей купить то, что необходимо на 3-4 дня, сейчас это уже 2000-2500 рублей. Цены растут сумасшедше. Это сколько надо зарабатывать, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать? Это я один живу, а когда семья, умножьте все в 2-3 раза.

– Стали себе в чем-то отказывать?

– Конечно, стараюсь. Хлеб не ем, сладкое.

– Хлеб не едите из-за роста цен?

– Стараюсь, чтобы фигура была лучше. Сейчас, например, ремонт идет, теплый пол положил. Крышу делали, в свое время хозяева, у которых покупал дом, плохо ее положили. Поэтому расходы растут и растут – стройматериалы в два раза подорожали, – сказал Кузнецов .