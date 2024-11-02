Гран-при Сан-Паулу-2024. Стартовый порядок спринта. Начало – в субботу в 17:00
В субботу, 2 ноября, состоится спринт на Гран-при Сан-Паулу. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
2 ноября 2024 года
Спринт
Стартовый порядок
1. Оскар Пиастри («Макларен»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Лиам Лоусон («РБ»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Оливер Бермэн («Хаас»)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
13. Серхио Перес («Ред Булл»)
14. Франко Колапинто («Уильямс»)
15. Валттери Боттас («Заубер»)
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Юки Цунода («РБ»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
Какая же лотерея ждет «Ф-1» в Бразилии! Ферстаппен – №5 в рейтинге фаворитов, но в кого же верят?
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