«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от «Лейпцига» на 3 очка. «Айнтрахт» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Дортмунд» – 5-й
«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги.
В 9-м туре чемпионата Германии мюнхенский клуб одержал победу над «Унионом» (3:0), а «РБ Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (1:2). Благодаря этому команда Венсана Компани оторвалась от ближайших преследователей на 3 очка.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Лейпциг» занимает второе место с 20 очками, следом идут «Айнтрахт» (17), «Байер» и дортмундская «Боруссия» (по 16).
Завтра свой матч проведет «Фрайбург», у которого 15 баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
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