«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от «Лейпцига» на 3 очка. «Айнтрахт» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Дортмунд» – 5-й

«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги.

В 9-м туре чемпионата Германии мюнхенский клуб одержал победу над «Унионом » (3:0), а «РБ Лейпциг » уступил дортмундской «Боруссии » (1:2). Благодаря этому команда Венсана Компани оторвалась от ближайших преследователей на 3 очка.

«Бавария » лидирует в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Лейпциг» занимает второе место с 20 очками, следом идут «Айнтрахт » (17), «Байер » и дортмундская «Боруссия» (по 16).

Завтра свой матч проведет «Фрайбург », у которого 15 баллов.