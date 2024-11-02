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«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от «Лейпцига» на 3 очка. «Айнтрахт» – 3-й, «Байер» – 4-й, «Дортмунд» – 5-й

«Бавария» стала единоличным лидером Бундеслиги.

В 9-м туре чемпионата Германии мюнхенский клуб одержал победу над «Унионом» (3:0), а «РБ Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (1:2). Благодаря этому команда Венсана Компани оторвалась от ближайших преследователей на 3 очка.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Лейпциг» занимает второе место с 20 очками, следом идут «Айнтрахт» (17), «Байер» и дортмундская «Боруссия» (по 16). 

Завтра свой матч проведет «Фрайбург», у которого 15 баллов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoАйнтрахт Франкфурт
logoВенсан Компани
logoФрайбург
logoУнион Берлин
logoРБ Лейпциг
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