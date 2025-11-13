Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции в связи с повреждением Камавинга

Кефрен Тюрам вызван в сборную Франции после травмы Камавинга.

Полузащитик «Ювентуса » Кефрен Тюрам присоединится к сборной Франции на ноябрьском сборе.

Тюрам присоединился к национальной команде в среду вечером. Как сообщает FootMercato, Дидье Дешам решил вызвать хавбека в связи с повреждением у Эдуардо Камавинга .

Сегодня сборная Франции сыграет с командой Украины в рамках отбора на ЧМ-2026, игра начнется в 22:45 по московскому времени. 16 ноября французы сыграют на выказде с Азербайджаном.