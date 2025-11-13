  • Спортс
  • Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол, и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»
Гол Аршавина Германии в 2005-м могут переписать на Кержакова. Александр сказал: «Классно, если бы мне вернули этот гол, и мы с Дзюбой опять бы поравнялись»

Александр Кержаков может догнать Артема Дзюбу по голам за сборную России.

Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов. 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, переписать на Александра могут гол в матче со сборной Германии в 2005 году, ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в ФИФА.

«Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать.

У меня так же забрали один гол в «Зените», кстати: сначала записали на меня, а потом выяснилось, что последнее касание было у другого игрока.

Классно, если бы мне вернули этот гол за сборную России, и мы с Дзюбой бы опять поравнялись. Не знаю, будет ли у Артема еще один шанс вырваться вперед, но сама ситуация прикольная», – сказал Кержаков.  

🔥 Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Форвард «Акрона» забил 31-й гол в матче с Гренадой и превзошел рекорд Кержакова

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
