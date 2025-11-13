Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
Сергей Юран о голе Перу: вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции.
Бывший главный тренер клубов РПЛ Сергей Юран высказался о пропущенном голе сборной России в товарищеском матче против команды Перу (1:1).
На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.
«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции.
При всем уважение к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики. Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня.
Там было 25 метров, и мяч не полетел «камнем», – сказал Сергей Юран.
