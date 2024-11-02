Роша и Литвинов получили по красной за потасовку в матче ЦСКА – «Спартак». Виллиан ударил кулаком в лицо Бабичу, Руслан хватал бразильца за лицо и был удален после ВАР

Игроки ЦСКА и «Спартака» подрались во время дерби.

ЦСКА принимает «Спартак » в 14-м туре Мир РПЛ (0:1, второй тайм).

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке.

Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

ВАР в этой встрече – Сергей Карасев.