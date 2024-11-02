Топурия отреагировал на видео, где Роналду поставил на Холлоуэя в их поединке: «Не ожидал, что ты не отличишь уверенность от высокомерия. Но все отражают собственную реальность на других»
В соцсетях появилось видео, на котором Криштиану Роналду рассуждает о поединке Илии Топурии и Макса Холлоуэя:
«Топурия слишком много говорит... Думаю, что когда он победил Волкановски, то Алекс просто был не готов к удару. Илия не дрался с лучшими парнями. Если он победит Макса, то я его зауважаю».
Топурия отреагировал:
«Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не отличит уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем собственную реальность на других. Желаю тебе всего самого наилучшего в том, что осталось от твоей карьеры, и да благословит Бог твою семью».
Напомним, Топурия нокаутировал Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Топурия – в соцсетях: «Сказал и выполнил. Первый, кто нокаутировал Холлоуэя. И все еще непобежден»
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