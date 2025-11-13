Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»

Первый матч Евро-2028 пройдет на стадионе в Кардиффе.

Чемпионат Европы в 2028 году пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.

Кардифф примет первый матч турнира. На стадионе «Уэмбли » в Лондоне пройдут полуфиналы и финальный матч соревнования.

Четвертьфинальные игры, помимо «Уэмбли» и стадиона в Кардиффе, также состоятся на аренах в Дублине и Глазго.

Матчи турнира также примут стадионы «Манчестер Сити », «Тоттенхэма », «Астон Виллы», «Эвертона» и «Ньюкасла ».