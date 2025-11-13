Умяров о пижонстве России в матче с Перу: «Ничего такого не было. 1-й тайм провели с преимуществом, практически ничего не дали создать. Один удар лишил нас победы»

Наиль Умяров: у России не было пижонства в матче с Перу.

Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался после товарищеского матча против команды Перу (1:1).

«По поводу пижонства. Ничего такого не было.

Первый тайм провели с преимуществом, практически ничего не дали создать сопернику.

В перерыве говорили, что нужно держать концентрацию 96 минут, чтобы не получилось так, как в итоге получилось. Один удар, можно сказать, лишил нас победы», – сказал Наиль Умяров.