Обляков удален на 85-й минуте дерби со «Спартаком». Хавбек ЦСКА получил вторую желтую за удар в лицо Пруцеву в прыжке
ЦСКА остался вдевятером против «Спартака» в конце матча.
Полузащитник армейцев Иван Обляков заработал второе предупреждение на 85-й минуте за удар плечом в лицо Даниле Пруцеву в прыжке. Первую желтую он получил на на 70-й минуте за фол на своей половине поля.
К тому моменту обе команды уже играли вдесятером. Виллиан Роша и Руслан Литвинов удалились на 56-й и 60-й минутах соответственно.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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