ЦСКА остался вдевятером против «Спартака» в конце матча.

Полузащитник армейцев Иван Обляков заработал второе предупреждение на 85-й минуте за удар плечом в лицо Даниле Пруцеву в прыжке. Первую желтую он получил на на 70-й минуте за фол на своей половине поля.

К тому моменту обе команды уже играли вдесятером. Виллиан Роша и Руслан Литвинов удалились на 56-й и 60-й минутах соответственно.