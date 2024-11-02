Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре с «Салаватом». У форварда СКА 14 минут штрафа и 0 очков в Уфе, его результативная серия прервалась

Результативная серия Евгения Кузнецова прервалась после 9 матчей.

Нападающий СКА не набрал очков в игре против «Салавата Юлаева» (2:4) в Уфе.

Он завершил матч с 14 минутами штрафа. В 3-м периоде форвард получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Всего в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Евгений Кузнецов набрал 18 (7+11) баллов в 19 матчах.