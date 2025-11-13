Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии

В Европе проходят матчи 9-го тура отбора на ЧМ-2026.

В четверг сборная Армении проиграла Венгрии (0:1), Италия встретится на выезде с Молдовой, Англия сыграет с Сербией, а Франция – с Украиной.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

8-й тур

Квалификация ЧМ. 9 тур 13 ноября 17:00, Баксель-Арена Азербайджан Завершен 0 - 2 Исландия Матч окончен 90’ +1’ Гудмундссон Тордарсон 90’ Йоуханнессон Тоурдарсон Кривоцюк 85’ Хайбулаев Нуриев 84’ Ахмедзаде 83’ Алиев Абдуллазаде 72’ Ахундзаде Дадашов 72’ 69’ Виллюмссон 69’ Хлинссон Гудьонсен 68’ Гудмундссон Торстейнссон 68’ Гудьонсен Виллюмссон Мустафазаде 62’ Байрамов Нуриев 60’ Махмудов Ахмедзаде 60’ 49’ Паульссон 2 тайм Перерыв 39’ Ингасон

Хайбулаев 31’ 20’ Гудмундссон

Азербайджан Байрамов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Байрамов, Алиев, Аббасов, Гусейнов, Хайбулаев, Махмудов, Ахундзаде Запасные: Джафаров, Гусейнов, Алиев, Дашдемиров, Гусейнов, Нуриев, Дадашов, Нуриев, Агаев, Абдуллазаде, Ахмедзаде, Абдуллазаде 1 тайм Исландия: Олафссон, Гретарссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Хлинссон, Гудмундссон, Гудмундссон, Гудьонсен Запасные: Тордарсон, Эйнарссон, Гуннарссон, Бальдурссон, Бьяркасон, Тоурдарсон, Вальдимарссон, Виллюмссон, Гудьонсен, Торстейнссон, Магнуссон

Квалификация ЧМ. 9 тур 13 ноября 17:00, Уллеволл Норвегия Завершен 4 - 1 Эстония Матч окончен Нуса Деннум 86’ Меллер Вольф Бьеркан 86’ 83’ Палуметс Поом 83’ Саппинен Пяэлберг 83’ Шейн Кристал 75’ Соометс Веткал Серлот Торстведт 74’ Берг Торсбю 74’ 69’ Саарма Миллер Бобб Скьеллеруп 69’ 64’ Саарма

Холанд

62’ Холанд

56’ Серлот

52’ Серлот

50’ 2 тайм Перерыв Норвегия Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Берг, Берге, Бобб, Холанд, Серлот Запасные: Дюнгеланн, Скьеллеруп, Бьеркан, Торстведт, Педерсен, Эстигор, Ларсен, Арнстад, Торсбю, Тангвик, Ланго, Деннум 1 тайм Эстония: Хейн, Синявский, Шеннинг-Ларсен, Метс, Кууск, Пеэтсон, Шейн, Соометс, Палуметс, Саарма, Саппинен Запасные: Кайт, Поом, Веткал, Тамм, Аньер, Пяэлберг, Перк, Тыугьяс, Миллер, Валлнер, Салисте, Кристал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

