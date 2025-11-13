  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
70

Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии

В Европе проходят матчи 9-го тура отбора на ЧМ-2026.

В четверг сборная Армении проиграла Венгрии (0:1), Италия встретится на выезде с Молдовой, Англия сыграет с Сербией, а Франция – с Украиной.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

8-й тур

Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 17:00, Баксель-Арена
Азербайджан
Завершен
0 - 2
Исландия
Матч окончен
90’
+1’
Гудмундссон   Тордарсон
90’
Йоуханнессон   Тоурдарсон
Кривоцюк
85’
Хайбулаев   Нуриев
84’
Ахмедзаде
83’
Алиев   Абдуллазаде
72’
Ахундзаде   Дадашов
72’
69’
Виллюмссон
69’
Хлинссон   Гудьонсен
68’
Гудмундссон   Торстейнссон
68’
Гудьонсен   Виллюмссон
Мустафазаде
62’
Байрамов   Нуриев
60’
Махмудов   Ахмедзаде
60’
49’
Паульссон
2тайм
Перерыв
39’
  Ингасон
Хайбулаев
31’
20’
  Гудмундссон
Азербайджан
Байрамов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Байрамов, Алиев, Аббасов, Гусейнов, Хайбулаев, Махмудов, Ахундзаде
Запасные: Джафаров, Гусейнов, Алиев, Дашдемиров, Гусейнов, Нуриев, Дадашов, Нуриев, Агаев, Абдуллазаде, Ахмедзаде, Абдуллазаде
1тайм
Исландия:
Олафссон, Гретарссон, Ингасон, Паульссон, Эллертссон, Йоуханнессон, Харальдссон, Хлинссон, Гудмундссон, Гудмундссон, Гудьонсен
Запасные: Тордарсон, Эйнарссон, Гуннарссон, Бальдурссон, Бьяркасон, Тоурдарсон, Вальдимарссон, Виллюмссон, Гудьонсен, Торстейнссон, Магнуссон
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 17:00, Уллеволл
Норвегия
Завершен
4 - 1
Эстония
Матч окончен
Нуса   Деннум
86’
Меллер Вольф   Бьеркан
86’
83’
Палуметс   Поом
83’
Саппинен   Пяэлберг
83’
Шейн   Кристал
75’
Соометс   Веткал
Серлот   Торстведт
74’
Берг   Торсбю
74’
69’
Саарма   Миллер
Бобб   Скьеллеруп
69’
64’
  Саарма
  Холанд
62’
  Холанд
56’
  Серлот
52’
  Серлот
50’
2тайм
Перерыв
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Нуса, Берг, Берге, Бобб, Холанд, Серлот
Запасные: Дюнгеланн, Скьеллеруп, Бьеркан, Торстведт, Педерсен, Эстигор, Ларсен, Арнстад, Торсбю, Тангвик, Ланго, Деннум
1тайм
Эстония:
Хейн, Синявский, Шеннинг-Ларсен, Метс, Кууск, Пеэтсон, Шейн, Соометс, Палуметс, Саарма, Саппинен
Запасные: Кайт, Поом, Веткал, Тамм, Аньер, Пяэлберг, Перк, Тыугьяс, Миллер, Валлнер, Салисте, Кристал
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 17:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Армения
Завершен
0 - 1
Венгрия
Матч окончен
Мурадян   Агасарян
90’
86’
Керкез   Надь
83’
Шефер
Севикян   Элоян
76’
Оганесян   Nalbandyan
76’
Ранос   Серобян
76’
Меликян
73’
71’
Стайлз   Виталис
71’
Шаллаи   Тот
Шагоян   Григорян
70’
61’
Болла   Лукач
Ранос
52’
2тайм
Перерыв
33’
  Варга
Армения
Авагян, Тикнизян, Мкртчян, Мурадян, Пилоян, Сперцян, Мурадян, Оганесян, Севикян, Шагоян, Ранос
Запасные: Элоян, Тарахчян, Бегларян, Чанчаревич, Агасарян, Бандикян, Nalbandyan, Серобян, Григорян, Арутюнян, Манвелян, Григорян
1тайм
Венгрия:
Дибус, Керкез, Салаи, Орбан, Него, Собослаи, Стайлз, Шефер, Болла, Шаллаи, Варга
Запасные: Саппанош, Чонгваи, Виталис, Балог, Дардаи, Надь, Грубер, Демьен, Ошват, Тот, Реджич, Лукач
Подробнее
Квалификация ЧМ. 9 тур
13 ноября 19:45, Уэмбли
Англия
Не начался
Сербия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?31406 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Андорры по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoсборная Эстонии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Исландии по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
logoсборная Азербайджана по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Албании по футболу
logoсборная Армении по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Сербии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хейсен о Ямале: «Некоторые вещи раздуваются, и с Винисиусом это тоже происходит. Вини – невероятный футболист и очень хороший человек, но его слишком сильно критикуют за любую мелочь»
2 минуты назад
Армения и Азербайджан потеряли шансы попасть на ЧМ-2026. Они еще ни разу не играли на крупных турнирах
15 минут назад
PFA против потолка расходов в АПЛ: «В футболе есть тенденция считать, что мы стоим выше закона, но нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь»
24 минуты назад
Пэт Невин: «Кайседо – гений игры в обороне. «Реалу» пришлось бы выложить больше 200 млн евро»
50 минут назад
У Холанда 30 голов в 19 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Эстонии в отборе на ЧМ
52 минуты назад
Холанд забил 52-й и 53-й голы за Норвегию – дубль Эстонии в отборе ЧМ
сегодня, 18:15
Агент Дзюбы о пересчете голов Кержакова: «Это искусственно созданный инфоповод, тогда можно пересмотреть голы из 60-х годов. Будет решение ФИФА – тогда можно комментировать»
сегодня, 18:12Видео
Соболев про СМС Слишковичу в «Спартаке»: «После тренировки он сказал: «Завтра футбол смотришь дома на диване». С «Балтикой» сыграли 0:1, пишу: «Финал вместе на диване посмотрим»
сегодня, 18:08
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Лед тронулся, после консультаций с правительством дан зеленый свет. Примем законопроект к Новому году, надеюсь»
сегодня, 18:07
Малафеев, Акинфеев, Тороп − кто главный по сухим матчам в FONBET Кубке России?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев об отставке Станковича: «Положительный фактор для «Спартака». Ну нельзя же так выпендриваться и нервировать команду!»
1 минуту назад
Бывшая жена Сапеты о разрыве: «Неделю не ела, весила 45 кг при росте 174 см. Человек сказал, что больше не хочет знать про ребенка, оставил нас с долгами в 3 млн и заблокированными картами»
4 минуты назад
Англия – Сербия. Кейн и Влахович в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
8 минут назад
Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF Рубиалес: «Я сторонник равноправия полов. Мы увеличили бюджет женского футбола, относились к футболисткам как к профессионалам»
9 минут назад
Молдова – Италия. Тонали и Скамакка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
9 минут назад
Франция – Украина. Мбаппе и Забарный играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
9 минут назад
Ирландия – Португалия. Роналду играет. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
У Норвегии 11 матчей подряд без поражений с общим счетом 44:6. Сборная не проигрывает год и лидирует в группе отбора ЧМ
26 минут назад
Соболев о хейте фанатов: «Я провоцирую, но меня же оскорбляют. Специально это делаю»
27 минут назад
Седокова выложила фото в носках с эмблемой «Спартака» и букетом роз. Певица заявила, что у нее нет романа с игроком клуба: «Сын тренировался в их детской секции. Расследование завершено»
38 минут назадФото