Квалификация ЧМ-2026. Армения проиграла Венгрии, Англия примет Сербию, Франция – Украину, Португалия в гостях у Ирландии
В Европе проходят матчи 9-го тура отбора на ЧМ-2026.
В четверг сборная Армении проиграла Венгрии (0:1), Италия встретится на выезде с Молдовой, Англия сыграет с Сербией, а Франция – с Украиной.
Европа
8-й тур
13 ноября 17:00, Баксель-Арена
Завершен
0 - 2
13 ноября 17:00, Уллеволл
13 ноября 17:00, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
13 ноября 19:45, Парк-де-Пренс
13 ноября 19:45, Авива-Стэдиум
Не начался
13 ноября 19:45, стадион Зимбру
13 ноября 19:45, Уэмбли
13 ноября 19:45, Estadi de la FAF d'Encamp
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
