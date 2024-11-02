Хабибуллина и Княжук снялись с Гран-при России в Казани из-за травмы партнерши. На этапе осталось две пары

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани.

Партнерша получила травму на тренировке перед соревнованиями.

«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. Три шва. Мы не сможем выступить», – написал Княжук в телеграм-канале.

Таким образом, на этапе в Казани выступят всего две пары – Елизавета Осокина – Артем Грицаенко и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский .