Хабибуллина и Княжук снялись с Гран-при России в Казани из-за травмы партнерши. На этапе осталось две пары
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа Гран-при России в Казани.
Партнерша получила травму на тренировке перед соревнованиями.
«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. Три шва. Мы не сможем выступить», – написал Княжук в телеграм-канале.
Таким образом, на этапе в Казани выступят всего две пары – Елизавета Осокина – Артем Грицаенко и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Княжука
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