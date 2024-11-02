«Шанхай» при Слуцком показал лучший результат за 16 лет в лиге Китая. Проиграли лишь 1 из 30 матчей в чемпионате – меньше всех
«Шанхай Шеньхуа» показал лучший результат за 16 лет в чемпионате Китая.
Под руководством Леонида Слуцкого команда заняла второе место в чемпионате Китая в сезоне-2023/24.
В матче 30-го тура «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Чэнду Жунчэн» (2:1), но уступил чемпионство «Шанхай Порт», который обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (5:0).
Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» набрал 77 очков в 30 матчах, «Шанхай Порт» – 78.
Для «Шеньхуа» это лучший результат в лиге с 2008 года, когда команда также стала второй. В 2010 году клуб стал третьим.
В завершившемся сезоне «Шанхай Шеньхуа» при Слуцком выиграл 24 матча, 5 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл. Одно поражение – лучший результат сезона в Китае. У ставшего чемпионом «Шанхай Порт» два проигранных матча.
У Слуцкого серебро в Китае. Леонид, спасибо за сезон и за борьбу!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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