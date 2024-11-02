Мичков не набрал очков в 4-м матче подряд. У него «минус 3», 2 броска и 1 потеря за 15:15 с «Бостоном»
Матвей Мичков остался без очков в 4-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (0:3).
19-летний Матвей Мичков провел на льду 15:15 (полезность «минус 3»), отметился 2 бросками в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы.
Всего на его счету 9 (4+5) баллов в 12 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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