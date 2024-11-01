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Гран-при России. «Идель». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Хабибуллина и Княжук представят короткие программы

2 ноября Бойкова и Козловский.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Идель»

Казань

Пары

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 

3. Александра БойковаДмитрий Козловский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoИлья Княжук
Елизавета Осокина
logoНаталья Хабибуллина
Артем Грицаенко
logoСерия Гран-при России
Идель
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