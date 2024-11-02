Ферстаппен получил 5-секундный штраф и потерял подиум в спринте за нарушение в режиме VSC
Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена оштрафовали после спринта на Гран-при Сан-Паулу.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» получил пятисекундный штраф за несоблюдение «дельты» в режиме виртуальной машины безопасности (VSC) и получение преимущества. Спортсмену не хватало 0,63 секунды до минимально допустимого времени, когда режим завершился и гонка возобновилась.
Ферстаппен опустился на четвертое место, на третью позицию поднялся гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Гран-при Сан-Паулу-2024. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й после штрафа
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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