Илья Вахания: «Ростов» при Карпине был более зажат – больше требовали в плане футбола. Альба – спокойный, команда играет увереннее»

Илья Вахания: «Ростов» при Карпине был более зажат.

Защитник «Ростова » Илья Вахания высказался о возможной смене руководства клуба и отставке главного тренера Джонатана Альбы .

На данный момент клуб из Ростова-на-Дону занимает девятое место в таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков в 15 матчах.

– Мы стараемся об этом не думать. Делаем свою работу на поле, а всё остальное решат без нас руководители. Альба – очень спокойный. Команда за счет этого играет спокойнее, увереннее. Он дает веру.

– Правда ли, что после ухода Карпина «Ростов» раскрепостился?

– Сложно сказать. При Карпине команда была более зажата, потому что больше требовали от игрока в плане футбола.

Строгая дисциплина вне поля осталась и при Джонатане. Конечно, Альба может напихать, если что-то не выполняем, – сказал Илья Вахания .