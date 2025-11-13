Илья Вахания: «Ростов» при Карпине был более зажат – больше требовали в плане футбола. Альба – спокойный, команда играет увереннее»
Илья Вахания: «Ростов» при Карпине был более зажат.
Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о возможной смене руководства клуба и отставке главного тренера Джонатана Альбы.
На данный момент клуб из Ростова-на-Дону занимает девятое место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 15 матчах.
– Мы стараемся об этом не думать. Делаем свою работу на поле, а всё остальное решат без нас руководители. Альба – очень спокойный. Команда за счет этого играет спокойнее, увереннее. Он дает веру.
– Правда ли, что после ухода Карпина «Ростов» раскрепостился?
– Сложно сказать. При Карпине команда была более зажата, потому что больше требовали от игрока в плане футбола.
Строгая дисциплина вне поля осталась и при Джонатане. Конечно, Альба может напихать, если что-то не выполняем, – сказал Илья Вахания.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
