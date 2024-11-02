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  • Бывшая жена Стася из «Динамо» Минск хочет отсудить у него 50% имущества, несмотря на брачный договор. В списке – квартира в Москве, 495 тысяч долларов и места на парковке (Mash)
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Бывшая жена Стася из «Динамо» Минск хочет отсудить у него 50% имущества, несмотря на брачный договор. В списке – квартира в Москве, 495 тысяч долларов и места на парковке (Mash)

Бывшая жена Андрея Стася судится с хоккеистом за имущество.

Экс-гимнастка Валерия Курильская и хоккеист минского «Динамо» женились в 2011 году. В апреле 2022-го пара развелась.

При заключении брака стороны подписали брачный договор. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mash, несмотря на этот факт, Курильская требует разделить имущество 50 на 50. Первый суд девушка проиграла, но добилась отмены решения в кассационной инстанции.

В конце октября она подала повторный иск. Стась подал встречное заявление.

В списке московского имущества, подлежащего разделу – квартира площадью 64 квадратных метра в районе Хорошево-Мневники, два парковочных места, коммерческое помещение в ТЦ «ФилиГрад» и 495 тысяч долларов.

Стась провел в КХЛ 883 матча с учетом плей-офф и стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». В нынешнем сезоне на его счету 13 игр за «Динамо» Минск.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Газета.ru»
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